"Рамблер": Посетительницу выставили из торгового центра за неподобающий внешний вид
Женщина рассказала свою историю в ТикТоке. Профессиональная танцовщица Синди Белл пришла в магазин в слишком откровенном наряде, и ее попросили уйти.
Историю Синди выложила на своем аккаунте с 365,1 тысячами подписчиков под ником sydneylbell.
Сотруднице охраны торгового центра не понравилось очень короткое платье покупательницы, которое едва прикрывало бедра и полностью обнажало ноги.
На них можно было увидеть следы целлюлита.
Под видео танцовщица оставила гневный комментарий:
"Людям не нравится видеть толстых, уверенных в себе женщин. Не позволяйте никому затмить вас и носите то, что хочется!"
Многочисленные подписчики тут же выступили в поддержку Синди Белл:
"По-моему, люди попросту сошли с ума" "Ты выглядишь просто потрясающе!" "Вы очень красивая"
Комментаторы высказали свое восхищение и объяснили поведение охранницы простой женской завистью.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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