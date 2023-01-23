"Рамблер": Посетительницу выставили из торгового центра за неподобающий внешний вид

Женщина рассказала свою историю в ТикТоке. Профессиональная танцовщица Синди Белл пришла в магазин в слишком откровенном наряде, и ее попросили уйти.

Историю Синди выложила на своем аккаунте с 365,1 тысячами подписчиков под ником sydneylbell.

Сотруднице охраны торгового центра не понравилось очень короткое платье покупательницы, которое едва прикрывало бедра и полностью обнажало ноги.

На них можно было увидеть следы целлюлита.

Под видео танцовщица оставила гневный комментарий:

"Людям не нравится видеть толстых, уверенных в себе женщин. Не позволяйте никому затмить вас и носите то, что хочется!"

Многочисленные подписчики тут же выступили в поддержку Синди Белл:

"По-моему, люди попросту сошли с ума" "Ты выглядишь просто потрясающе!" "Вы очень красивая"

Комментаторы высказали свое восхищение и объяснили поведение охранницы простой женской завистью.