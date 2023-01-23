МИД Польши угрожает Берлину изоляцией за отказ поставлять танки Киеву

Замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик утверждает, что Германия может оказаться в условиях международной изоляции.

Днём понедельника представитель польского МИДа Аркадиуш Мулярчик публично заявил, что правительство Германии рискует привести собственное государство к международной изоляции, поскольку немецкий канцлер Олаф Шольц систематически отказывается поставлять танки Leopard 2 Украине на соответствующий запрос Владимира Зеленского.

Также Мулярчик напомнил, что Варшава обладает личными запасами немецких танков "Леопард", которые могут быть переданы украинским войскам без согласия официального Берлина.