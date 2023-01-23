Лиза Арзамасова покинула сцену из-за проблем со здоровьем

По словам актрисы, она решила поставить свою творческую карьеру на паузу, чтобы взять отпуск и восстановиться.

Российская актриса Елизавета Арзамасова пару дней назад должна была сыграть в спектакле «Золушка» главную роль. Однако на сцене звезда так и не появилась. Во МХАТе им. Горького замену артистки объяснили ее нездоровьем: жене Ильи Авербуха внезапно стало плохо, сообщает КП.

Срустя время Арзамасова решила прояснить ситуацию. Она рассказала в соцсетях, что случилось на самом деле.

По словам Елизаветы, она решила поставить свою творческую карьеру на паузу, чтобы взять отпуск и восстановиться. Актриса предупредила, что она не появится на сцене в ближайшее время, потому что намерена поправить здоровье и наполниться энергией на предстоящий год.

«Я наконец-то «догадалась», что нужен отпуск – и чтобы поправить здоровье, и получить вдохновение на продуктивный рабочий год. Потому творческих новостей в ближайшее время не будет», - поделилась Арзамасова.

Подписчики пожелали ей поскорее поправиться. Они полностью поддержали решение актрисы и сочли его правильным.

Как стало известно ранее, Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов стали победителями «Ледникового периода». Съемки в этом проекте также отняли у актрисы немало сил и здоровья.