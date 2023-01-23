Бейонсе Ноулз выступила в Дубае и заработала за один час 24 миллиона долларов
Как сообщает Al-Masry Al-Youm, выступление состоялось в одном из крупнейших отелей Дубая на церемонии его открытия. Видео и фотографии с концерта певицы мгновенно разлетелись по соцсетям и набрали огромное число просмотров.
По информации египетской газеты Al-Masry Al-Youm, выступление сопровождалось грандизоным фейерверком. В шоу участвовало большое количество танцоров.
Сама певица трижды меняла свой образ, выходя на сцену в разных нарядах. Это был первый большой концерт Бейонсе в Дубае за последние 4 года.
До этого она выступала здесь в 2018 году.
41-летняя певица была приглашенная для церемонии открытия отеля Atlantis The Royal. В мероприятии участвовали и другие звезды мирового уровня.
Свой концерт Бейонсе Ноулз открыла хитом At Last.
Опубликовано: Храмова Оксана
-
-
Храмова Оксана
EFE: Полет из Венесуэлы продвигает афро-прически для борьбы с расизмом
Жительнца Венесуэлы с гордостью носит пышные африканские кудри, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к метисам. Она проводит семинары для женщин, где учит любить свои волосы, и призывает не стыдиться культуры предков.Подробнее...
-