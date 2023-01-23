Молчаливый развод: соцработник раскрыла схему расставания пар в Саудовской Аравии

На первом этапе сбоя в отношениях идет размежевание между супругами в связи с отсутствием общения.

Социальный работник Тарфа Аль-Мухайлеб рассказала о схеме развода в арабском мире. По ее словам, такое решение принимают совместно муж и жена.

Специалист во время своего интервью программе "Ура", транслируемого на канале Ротана Халиджия, указала, что ущерб от не очень хороших супружеских отношений может распространиться на детей. Особенно, если дело дойдет до стадии развода.

Тарфа Аль-Мухайлеб пришла к выводу, что развод начинается раньше официального разрыва.

На первом этапе сбоя в отношениях идет разделение между супругами в связи с отсутствием общения.

По сути, это уже молчаливый развод, который сопровождается психологическим, эмоциональным и физическим отдалением.