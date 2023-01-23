Памела Андерсон заявила, что Тим Аллен эксгибиционист

В своих мемуарах дива описывает эпизод, произошедший в 1991 году во время съемок телесериала Обустройство дома.

Андерсон тогда было 23 года, она вышла из гримерной, а навстречу двигался одетый в халат ее партнер по сериалу тим Аллен.

37-летний мужчина распахнул халат и оказался перед партнершей совершенно голым.

Тогда Аллен заявил, что все совершенно нормально, поскольку и он видел Памелу в костюме Евы.