Лидеры Италии и Алжира договорились строить новый газопровод в Европу
2023-01-23 18:18
Джорджия Мелони и Абдельмаджид Теббун согласовали вопрос строительства нового газопровода в Европу.
Премьер Италии Джорджия Мелони и президент Алжира Абдельмаджид Теббун договорились строить новый газопровод в Европу, сообщает агентства Nova.
Новая газотранспортная магистраль будет проложена по дну Средиземного моря до острова Сардиния. Его морской участок составит 284 километра. Максимальная глубина залегания 2,880 километра.
Подводя итоги переговоров Мелони назвала Алжир "стратегическим партнером", имеющим стратегическое значение.
Опубликовано: Максим Алексеев