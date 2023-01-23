Microsoft инвестирует еще несколько миллиардов долларов в создателя ChatGPT

Microsoft объявила, что инвестировала «несколько миллиардов долларов» в компанию, стоящую за платформой ChatGPT, и возобновляет «многолетнее партнерство для ускорения прогресса в области искусственного интеллекта».

Microsoft уже инвестировала 1 миллиард долларов в 2019 году и еще 2 миллиарда долларов в 2021 году на те же цели.

Эти средства в значительной степени позволили OpenAI финансировать вычислительную мощность, необходимую для обучения генеративных искусственных интеллектов.

Инструмент Dall-E, например, способен генерировать высококачественные изображения из текстового запроса.

GPT-3 сам может писать реалистичные тексты в разных стилях, на разных языках и в разных языковых регистрах.

Одно из приложений GPT-3, ChatGPT, может общаться с пользователем Интернета и отвечать на его вопросы.

В рамках новой партнерской инициативы, которая, по данным американской прессы, может составить 10 миллиардов долларов, Microsoft продолжит совершенствовать свои суперкомпьютеры, размещенные в облаке Azure, которые OpenAI использует для проведения своих исследований.

«Azure сыграл решающую роль в обеспечении наилучшей производительности для обучения искусственного интеллекта. Microsoft увеличит свои инвестиции в эти системы, чтобы ускорить наши независимые исследования», — говорится в заявлении OpenAI.

Прежде всего, модели искусственного интеллекта OpenAI будут интегрированы в несколько сервисов Microsoft. В частности, это касается Microsoft Azure OpenAI.

