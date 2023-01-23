Живее всех живых: американка ожила, когда ее тело доставили в похоронное бюро для подготовки к погребению

Пожилая жительница штата Айова была доставлена в похоронное бюро из дома престарелых, и там неожиданно стала подавать признаки жизни.

Сотрудники похоронного бюро пришли в суеверный ужас, когда оказалось, что пожилая дама, тело которой доставили им из дома престарелых оказалась живой.

К ней немедленно вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада экстренной медпомощи не обнаружила у дамы признаков остановки сердца, но все же забрала ее в больницу.

Женщину уже собирались отпевать в часовне, когда она ожила. Сотрудники дома престарелых, равно как и похоронного бюро отказываются комментировать этот случай со ссылкой на уважение к частной жизни.