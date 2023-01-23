Михаил Ефремов, который отбывает срок за смертельное ДТП, попросил о замене наказания

Скандально известный артист не оставляет надежды изменить решение суда, он хотел бы заниматься принудительными работами.

Михаил Ефремов получил 7,5 года лишения свободы за то, что спровоцировал аварию, в которой погиб человек.

Представители актера, несмотря на это, все еще пытаются вытащить своего подопечного из колонии в Белгородской области.

В суд поступило ходатайство о замене звезде наказания: актер не хочет сидеть в колонии общего режима, он хотел бы заниматься принудительными работами. Как отмечает РИА Новости, в Алексеевском суде Белгородской области агентству пока не уточнили, когда заявление будет рассмотрено.

В 2021 году адвокаты Ефремова уже предпринимали попытки для того, чтобы смягчить вынесенное судом наказание. Но доводы, что артист занимался благотворительностью и возместил ущерб, а также раскаялся, не повлияли на решение.

Кассационный суд также не взял во внимание, что севший пьяным за руль Михаил Ефремов заработал психическое расстройство и оставил без средств многочисленных родственников, сообщает 5-tv.ru.