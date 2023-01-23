Guardian: в Великобритании пропали 200 детей – просителей убежища

Издание Guardian со ссылкой на заместителя главы МВД Великобритании Саймона Мюррея сообщает, что в стране пропали 200 детей – просителей убежища.

Сообщается, что дети пропали без вести после того, как их заселили в подведомственные гостиницы.

Мюррей уточнил, что 176 из 200 пропавших детей – это лица албанского происхождения, которые прибыли в Великобританию в лодках без сопровождения родителей.

Ранее издание Observer со слов одного из сотрудников такой гостиницы писало, что детей похищали на улице у отелей и увозили на машинах.