Три правила, которые помогут сделать самое лучшее пюре

Картофельное пюре - блюдо простое, но вкусное и всеми любимое. Таким оно будет, если хорошо приготовить. Три хитрости помогут хозяйке всегда быть на высоте.

Что может испортить пюре: водянистость, излишняя густота, неоднородность массы или клейкость, плотные комочки. Опытные хозяйки знают, как избежать всего этого.

Для пюре надо брать немолодой картофель, в котором много крахмала. Такие клубни со светлой кожурой, белой мякотью и весят не больше 100 г.

Не стоит их замачивать в воде, надо сразу варить, чтобы крахмал сохранился.

На 7-8 клубней (1 кг 200 г) нужно добавлять стакан теплого молока и 100 г сливочного масла. При варке картошки добавляют примерно столовую ложку соли на кастрюлю.

И никакого миксера! Иначе пюре будет клейким. Разминать надо вручную толкушкой из дерева. Перед этим тщательно слить всю воду до капли.