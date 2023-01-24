Премьер Японии Кисида прогнозирует коллапс в стране из-за падения рождаемости

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что низкий уровень рождаемости ставит страну в сложное положение.

Он отметил, что в таких условиях власти Японии рассматривают поддержку воспитания детей как приоритетную задачу.

Ранее сообщалось, что в 2022 году рождаемость в Японии впервые за всю историю страны упала ниже 800 тыс. человек.

Кисида предложил принять беспрецедентные меры, чтобы в воспитании детей могли участвовать все люди, независимо от их пола.