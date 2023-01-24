Психолог рассказывает, как можно справиться с чувством вины

Долгое пребывание человека в виноватом состоянии выливается в проблемы с самооценкой и повышенной тревожности.

Зацикленность на состоянии вины лишает человека полноценной жизни, способствует развитию страхов, комплексов и неуверенности в себе, а также приводит к попыткам доказать свою нужность и важность.

Психологи объясняют, что нужно четко различать два типа вины: рациональную и иррациональную.

Рациональная - это когда человек совершил конкретный поступок, в результате которого причинил ущерб другому человеку. А иррациональная - это надуманная вина, когда человек ничего не совершил, но при этом ощущает себя виноватым в силу особенностей своего воспитания, жизненных принципов или внушения со стороны манипуляторов.

Иррациональной виной человек может маскировать какие-то свои страхи и комплексы.

Перед тем, как начать бороться со своим чувством вины, надо понять его истинную природу.

Чтобы проработать рациональную вину, психологи советуют понять нанесенный другому человеку ущерб, принять эту ситуацию, а затем проговорить ее с тем, кого обидели и предложить ему моральную (но не материальную!) компенсацию за нанесенную обиду.

Если человек, которого обидели, уже ушел из жизни, то нужно совершить какой-нибудь добрый поступок во имя этого человека и таким образом загладить свою вину.

При чувстве иррациональной, ложной вины нужно выявить и проработать те негативные установки, которые привели к укоренению этого чувства. Не нужно казнить и мучить себя за то, в чем вы на самом деле совсем не виноваты.