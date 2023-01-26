«Никому не нужна»: Лолита пожалела, что накупила много недвижимости в Москве

Певица считала, что вкладывает деньги с большой выгодой, но на деле все вышло совсем иначе.

Лолита Милявская одна из высокооплачиваемых звезд в России. Певица долгое время вкладывала свои гонорары в недвижимость. Покупку квартир в Москве артистка считала отличной возможностью сохранить заработанное.

Однако сейчас мнение на этот счет у Милявской изменилось. Она пожалела, что накупила столько недвижимости, сообщает МК.

"Квартиры требуют постоянного ухода. Но у меня ведь коммунальное детство. Если длительное время живешь в коммуналке, кажется, что своя квартира – это круто! Потом еще одна – для ребенка. А выясняется с годами, что нафиг никому ничего не надо. Все этого ничего не стоит", - заявила Лолита.

Певицу раздражает, что в купленных апартаментах все время что-то ломается. Лолита постоянно ездит на гастроли, и контролировать недвижимость должным образом у певицы не выходит. Многие коллеги сдают квартиры и на этом забатываю. Однако для Лолиты это не вариант: ей жалко, что квартиранты «убивают» мебель и хороший ремонт.

Звезда призналась, что уже перестала тратить средства на крупные покупки. У нее сейчас есть все для счастья. Заработанные гонорары Лолита тратит на помощь родным и друзьям.

Кроме недвижимости в Москве, Милявская купила еще и дом в Болгарии. Артистка недавно сообщила, что поставила рабочий график на паузу, чтобы отдохнуть. И улетела в отпуск в Болгарию, чтобы вдали от шума и суеты провести там несколько недель.