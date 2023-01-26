Стало известно, кого назвали самым красивым актером современности

Такого титула удостоен британский актер Реге Жан-Пейдж. Идеальность его лица определили с помощью формулы золотого сечения.

Известный по сериалу «Бриджертоны» на Netflix британский артист Реге Жан-Пейдж назван самым привлекательным мужчиной на планете, сообщает Супер.ру.

Лондонский пластический хирург Джулиан де Сильва установил это на основе вычислений по формуле золотого сечения. Как выяснилось, лицо 34-летней звезды соответствует идеалу на 93,65 процента.

На втором месте - актер Крис Хемсворт из «Торы», у которого идеал дотянул до 93,53 процента. На третьем - Майкл Б. Джордан из «Черной пантеры»: его внешность составляет 93,46 процента от идеальной.

«Эти абсолютно новые методы компьютерного картирования. Они позволяют понять, что же делает человека физически красивым, - объяснил систему новых подходов к оценке красоты доктор. - Технология полезна также при планировании операции пациентов».

Что касается Реге Жана-Пейджа, то ему занять первую строчку позволили «классически красивое лицо и великолепные карие глаза».

«Он получил самый высокий балл за расстояние между глазами, их расположение на лице, форму губ. Единственная часть лица, оцененная чуть ниже других, — нос», — объяснил доктор Джулиан де Сильва.