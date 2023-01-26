Джузеппина Джулиано из Неаполя каждый день тратит на дорогу до работы и обратно по 10 ч

Девушка живет в Неаполе, а работает в Милане. Между городами около 800 км. Чтобы приехать до места работы, ей надо путешествовать через всю страну. Историю поведала La Repubblica.

Каждый день Джузеппина проезжает на поезде огромные расстояния, чтобы добираться до места работы, а оттуда - домой. Работает она уборщицей, ради этого встает в 4 утра.

Приступить к обязанностям она может только в 10.30. Рабочий день длится до 17.30, но домой девушка возвращается только в полночь.

Так происходит 6 дней в неделю, выходной один - воскресенье. Переехать ближе к месту работы итальянка не может, жилье в Милане снимать очень дорого.

Сейчас она получает 1165 евро, аренда миланской квартиры обойдется минимум в 650 евро. И это помимо коммунальных платежей.

На дорогу до работы девушка тратит почти 400 евро в месяц, и это дешевле, чем арендовать жилье.

Джузеппина Джулиано:

"Я знаю, что многие посчитают меня сумасшедшей, но с экономической точки зрения для меня это сейчас лучший вариант. Конечно, это стоит мне больших усилий, учитывая, как много времени приходится проводить в дороге. Но я уже к этому привыкла"

Сейчас итальянка живет с родителями, бабушкой, собаками в Неаполе и продолжает искать выгодные объявления о сдаче квартиры в Милане.