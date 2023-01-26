Психолог пояснил, почему дружба между мужчиной и женщиной может таить опасность

Если мужчина дружит, это значит, что он хочет войти в доверие, чтобы перевести общение в более интимный формат.

Споры о межполовой дружбы не стихают много лет. Эксперты не раз говорили, что её нет. По словам психолога Сергея Ланга, со стороны мужчины дружеские мотивы очень хрупки, хотя женщина способна испытывать к мужчине неромантические чувства, но для нее это не очень хорошо.

Камень преткновения один: сексуальный интерес со стороны друга. Если мужчина дружит, это значит, что он хочет войти в доверие, чтобы перевести общение в более интимный формат. И если подруга в отношениях, то он может попытаться их разрушить.

«Он будет говорить, что избранник не подходит девушке, что он ею пользуется, и с мужской точки зрения виднее. Но причина - лишь в ревности, желании прогнать соперника», — сказал Ланг.

Если уровень дружбы мужчина не сумеет углубить, он попросту исчезнет из жизни дамы.

У женщин всё по-другому: они способны дружить, но и в этом случае не всё для них безоблачно. По мнению психолога, девушки со временем так привыкают общаться с противоположным полом, как с друзьями, что им сложно заводить романтические отношения даже тогда, когда их действительно хочется:

«Надо понимать: если женщина не интересна мужчине для интима, то она не заинтересует его и как друг. Потому что мужчине по-настоящему дружить легче с другим мужчиной. А женщина у мужчины должна быть только для отношений», — отметил эксперт.