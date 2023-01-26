Гагин: штурму Угледара препятствует множество шахт и сложная подземная инфраструктура — как в Соледаре

Как сообщил советник временно исполняющего обязанности руководителя Донецкой народной республики Ян Гагин, штурм Угледара осложнен большим количеством шахт со связанной подземной инфраструктурой, аналогичная ситуация была в Мариуполе и Соледаре.

По информации Гагина, которую он рассказал журналистам телеканала «Россия 1», Под Угледаром сейчас идут жестокие бои, российские вооруженные силы занимают новые позиции на подступах к городу, и сражения идут уже на окраинах данного населенного пункта. В городе есть сложная подземная инфраструктура, там большое количество шахт со связанной подземной инфраструктурой, что создает дополнительные сложности для штурма Угледара — по аналогии с тем, как раньше это было в Соледаре и Мариуполе.

Также советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики рассказал, что украинские войска за время подхода к Угледару за последние недели предпринимали отчаянные попытки использовать военные самолеты для того, чтобы отбросить российские подразделения с этих рубежей. Однако попытки оказались безуспешными и привели лишь к потерям людей и техники.

Также Гагин уточнил, что подразделения украинских войск, находящиеся в самом Угледаре, представляют собой неорганизованные разбросанные части, дислоцирующиеся в хаотичном порядке. По словам Гагина, их достаточно много, но самая большая проблема для украинских военных — это отсутствие коммуникации и согласованности действий.