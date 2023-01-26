Кимаковский: войска России вошли в Угледар, закрепившись в городе
2023-01-26 15:15
Личный советник Пушилина Игорь Кимаковский сообщил о заходе группировки российской армии в Угледар.
Днём четверга Игорь Кимаковский появился в эфире передачи "Соловьёв LIVE", где публично заявил, что первые подразделения вооружённых сил России с боем вошли в Соледар. По данным Кимаковского, российские войска уже закрепляются в городе, концентрируя свои силы на его окраинах.
Также Игорь Кимаковский отметил, что из-за внезапного прорыва группировки армии РФ в Соледар находящиеся в городе украинские подразделения оказались в окружении.
Опубликовано: Ткачёв Андрей