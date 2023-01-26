Повар, поспоривший с работодателями из-за зарплаты, выпустил на кухню ресторана 20 тараканов
Том Уильямс, который работал поваром в ресторане «Royal William IV» (Линкольн, Англия), в какой-то момент поспорил с работодателями из-за зарплаты.
Поскольку боссы не пожелали удовлетворить требования 25-летнего сотрудника, он пригрозил, что заложит в ресторане некую «тараканью бомбу».
Можно было бы лишь недоумевать над странной угрозой, но у Тома слова не расходились с делом. Он выпустил на кухню ресторана 20 тараканов. Это не местный вид насекомых.
Такие тараканы продаются в зоомагазинах и используются для кормления змей и тарантулов.
Но местные тараканы или не местные, а от получившегося безобразия нужно было избавляться. «Royal William IV» столкнулись с ущербом, который оценивается в 22000 фунтов.
Моральный ущерб остальных сотрудников и вовсе невозможно определить.
Людям горько осознавать, что человек, с которым они работали бок о бок, оказался способен на такую подлость.
У работников ресторана сбился график, ведь вместо того, чтобы идти домой после смены, им приходилось разбираться с засильем тараканов.
Том предстал перед судом и, признав себя виновным, выслушал приговор — 17 месяцев тюремного заключения с отсрочкой на два года.
Кроме того, судья пожурил злодея за такое «невзрослое» поведение.
Опубликовано: Антон Райт