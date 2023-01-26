В Мытищах мужчина убил бывшую жену чайником и с ее телефона отправлял сообщения дочке

Чтобы никто не заподозрил неладное, несколько дней убийца отправлял от имени супруги с ее телефона сообщения своей дочери.

По сообщению MSK1.RU, преступника задержали 26 января, им оказался 45-летний москвич. Он совершил жестокое убийство 28 декабря 2022 года.

Бывшие супруги выпивали вместе в квартире жертвы. Произошла ссора, после чего мужчина схватил чайник и нанес сильный удар по голове своей бывшей жене.

Потом несколько раз ткнул ее ножом. Тело скрыл на балконе и уехал с места преступления.

У бывших супругов есть общая дочь. Ей убийца стал отправлять смс с телефона жены, чтобы исчезновение убитой не вызвало подозрений. Это продолжалось несколько дней.

Потеряв связь с женщиной, родственники стали бить тревогу. Следственные органы вышли на бывшего мужа. Он во всем признался и показал спрятанное тело потерпевшей.