В Китае создали робота из «Терминатора», который может превращаться в жидкость
2023-01-26 20:36
В Китайском университете Гонконга создан робот, который может превращаться в жидкость, как в фильме «Терминатор».
Робот сделан из нетоксичного материала, который легко переходит из жесткого состояния в жидкое.
Для создания робота в металл галлий внедрили магнитные частицы. Под действием магнита в материале возникает электроток, расправляющий металл.
Предполагается, что такие роботы будут использоваться для медицинских целей и для ремонта всевозможных механизмов.
Опубликовано: Светлана Репина