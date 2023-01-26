В Китае создали робота из «Терминатора», который может превращаться в жидкость

APS
2023-01-26 20:36

В Китайском университете Гонконга создан робот, который может превращаться в жидкость, как в фильме «Терминатор».

Робот сделан из нетоксичного материала, который легко переходит из жесткого состояния в жидкое. 

Для создания робота в металл галлий внедрили магнитные частицы. Под действием магнита в материале возникает электроток, расправляющий металл.

Предполагается, что такие роботы будут использоваться для медицинских целей и для ремонта всевозможных механизмов.

Опубликовано: Светлана Репина









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