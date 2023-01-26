Выбросьте эти вещи, если хотите выглядеть дорого и стильно

Дорого можно выглядеть и не тратя много денег, а можно смотреться очень дешево, даже оставив в магазине одежды приличную сумму, если вы купите эти вещи.

В список запретов входят растянутые, изношенные и потерявшие форму вещи. Даже если когда-то они смотрелись отлично, и любимы вами, их придется выбросить, если вы хотите выглядеть дорого. Не путать с вещами оверсайз.

Дешевые синтетические ткани, на которых появляются катышки, тоже должны отправиться в утиль. Туда же дорога и колготкам с обилием диких узоров и расцветок.

Осторожнее надо быть и с аксессуарами. Далеко не все массивные и блестящие украшения будут комплиментарны вашему внешнему виду. И помните, бижутерия должна быть качественной, иначе украшения станут дешевить вас. Поэтому, лучше потратиться на один хороший комплект, чем скупить полмагазина безделушек не лучшего качества.