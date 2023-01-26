Сосиски и пельмени можно варить в электрочайнике: есть два способа

Если ситуация не позволяет воспользоваться электроплитой или микроволновкой, можно приготовить еду с помощью электрочайника. В Hi-Tech Mail.Ru рассказали, как это сделать.

Варить в чайнике можно сосиски, яйца, пельмени, картошку. Сложного ничего нет, но есть свои нюансы. Лучше брать прибор с закрытым нагревательным элементом.

Второй момент: чайник при закипании отключается. Можно удерживать кнопку во включенном состоянии, чтобы обеспечить непрерывность кипения.

Но в этом случае есть вероятность, что чайник выйдет из строя. Можно поступить иначе. Забросив продукты, повторять циклы закипания несколько раз.

Между ними делать перерывы в полминуты: вода не успеет остыть и процесс варки будет продолжаться в это время. Готовка сосисок займет 2-3 цикла, пельменям понадобится немного больше.

Варить надо маленькими порциями в несколько этапов. Потом чайник тщательно моется, кипятится с чистой водой с добавлением лимонки.