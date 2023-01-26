Президент Хорватии Миланович: российские и американские танки горят одинаково

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что поставки танков на Украину способствуют затягиванию конфликта.

Он отметил, что война не прекратится до тех пор, пока Соединенные Штаты и Россия не придут к соглашению.

Миланович сказал, что российские и американские танки горят одинаково и выразил надежду на то, что некие переговоры все же ведутся.

По его мнению, в ином случае мир постепенно будет двигаться к третьей мировой войне, хотя по некоторым оценкам, она уже началась.