Президент Хорватии Миланович: российские и американские танки горят одинаково
2023-01-26 21:45
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что поставки танков на Украину способствуют затягиванию конфликта.
Он отметил, что война не прекратится до тех пор, пока Соединенные Штаты и Россия не придут к соглашению.
Миланович сказал, что российские и американские танки горят одинаково и выразил надежду на то, что некие переговоры все же ведутся.
По его мнению, в ином случае мир постепенно будет двигаться к третьей мировой войне, хотя по некоторым оценкам, она уже началась.
Опубликовано: Светлана Репина