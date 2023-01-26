МАГАТЭ: вблизи Запорожской АЭС зафиксированы мощные взрывы

Глава МАГАТЭ Рафаль Гросси сообщил, что представители агентства зафиксировали сильные взрывы неподалеку от Запорожской АЭС.

По его словам, эксперты МАГАТЭ, которые сейчас находятся на станции, практически ежедневно сообщали о таких взрывах в течение нескольких недель.

Гросси отметил, что утром 25 января было зафиксировано восемь мощных взрывов, а 26 января их было еще больше.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что это указывает на необходимость как можно скорее создать зону ядерной безопасности вокруг станции.