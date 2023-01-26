Хинштейн объяснил, за что будут штрафовать россиян при использовании ресурса «Медуза»

26 января Генпрокуратура России признала издание незаконным. Все материалы этого ресурса будут считаться запрещенными.

С сегодняшнего дня деятельность компании Medusa Project, владельца издания "Медуза", признана нежелательной.

В Генпрокуратуре работу компании считают угрожающей основам конституционного строя и безопасности России.

По информации NEWS.RU, теперь россияне будут получать штрафы за распространение материалов этого ресурса.

Взысканиям не подвергнутся граждане, сделавшие репосты ранее, до момента занесения издания в черный список.

Александр Хинштейн, депутат Госдумы, сообщил в Telegram:

"Это не означает, что все, кто ранее делился этими материалами, автоматически попадают под штрафы"

Юрист Екатерина Нечаева добавила: подписка на рассылки и сообщения, поступающие от платформы "Медуза", будет приравниваться к участию в запрещенной организации.

Законопослушному гражданину надлежит отписаться от таких рассылок. Прочтение материалов не влечет за собой ответственности перед законом.

Но за репост любой из публикаций или внесение пожертвований на счет компании полагается наказание, согласно установленным юридическим нормам.