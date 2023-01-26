Советник главы «Росатома» Карчаа: сообщения МАГАТЭ о взрывах возле ЗАЭС – это провокация
2023-01-26 23:40
Советник гендиректора «Росатома» Ренат Карчаа назвал провокацией сообщения МАГАТЭ о мощных взрывах рядом с Запорожской АЭС.
По его словам, эксперты агентства хотят показать, что ведут какую-то полезную деятельность.
Но их цель заключается еще и в том, чтобы продемонстрировать неспособность России обеспечивать ядерную безопасность.
Карчаа отметил, что в районе Запорожской АЭС работала артиллерия, но это было на большой расстоянии от станции. Никаких взрывов возле ЗАЭС не было.
Опубликовано: Светлана Репина