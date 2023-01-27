Из-за прекращения деятельности в РФ система Mastercard потеряла 30 млн долларов за год

Платежная система Mastercard в 2022 году потеряла 30 млн долларов из-за прекращения работы в России.

Согласно финансовой отчетности компании, убыток связан с санкционными мерами и приостановкой деятельности в РФ.

При этом общая сумма убытка из-за этих причин уже достигла 67 млн долларов.

Вместе с тем сокращение выплат российским клиентам позволило получить выгоду в размере 37 млн долларов.