Из-за прекращения деятельности в РФ система Mastercard потеряла 30 млн долларов за год
2023-01-27 01:40
Платежная система Mastercard в 2022 году потеряла 30 млн долларов из-за прекращения работы в России.
Согласно финансовой отчетности компании, убыток связан с санкционными мерами и приостановкой деятельности в РФ.
При этом общая сумма убытка из-за этих причин уже достигла 67 млн долларов.
Вместе с тем сокращение выплат российским клиентам позволило получить выгоду в размере 37 млн долларов.
Опубликовано: Светлана Репина