В Дании хотят ввести обязательную военную службу для женщин
2023-01-27 01:44
Глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что в стране необходимо ввести обязательную военную службу для женщин.
Он отметил, что это нужно для способности защитить саму страну и ее интересы за границей.
Министр отметил, что Дания должна быть в состоянии поддерживать союзников и бороться с пиратством.
Он признал, что вопрос защиты возник в связи с конфликтом на Украине, а также отметил, что сейчас Дания не может передать танки украинским военным.
Опубликовано: Светлана Репина