В Дании хотят ввести обязательную военную службу для женщин

Глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что в стране необходимо ввести обязательную военную службу для женщин.

Он отметил, что это нужно для способности защитить саму страну и ее интересы за границей.

Министр отметил, что Дания должна быть в состоянии поддерживать союзников и бороться с пиратством.

Он признал, что вопрос защиты возник в связи с конфликтом на Украине, а также отметил, что сейчас Дания не может передать танки украинским военным.