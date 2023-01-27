Лидер «Исламского государства» убит в ходе спецоперации США в Сомали

Лидер группировки «Исламское государство» по имени Билал аль-Судани и около десяти человек, связанных с террористической организацией, были убиты в среду в ходе рейда США в Сомали, сообщил в четверг представитель администрации США.

Эта операция, задуманная президентом Джо Байденом и готовившаяся «несколько месяцев», не привела к жертвам среди мирного населения.

Глава Минобороны США Ллойд Остин подтвердил, что среди американских солдат также нет пострадавших в ходе этой операции.