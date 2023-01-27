Нуланд заявила, что США могут поддержать ослабление санкций против России
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Госдеп поддержит ослабление санкций против России, если Москва выполнит несколько условий, сообщает Reuters.
Во время своего выступления в Сенате Нуланд заявила, что ослабление санкций, введенных против России, будет возможно, если @Москва выведет свои войска с Украины, вернет аннексированные территории и начнет мирные переговоры с властями в Киеве@.
Украина официально отказалась от переговоров с Россией после того, когда президент Владимир Путин объявил, что Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области вошли в состав Российской Федерации.
В ответ президент Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока Путин является ее президентом.
В качестве одного из главных условий начала мирных переговоров с Россией Зеленский ранее поставил восстановление территориальной целостности страны и вывод всех российских войск с территории Украины.
Зеленский также потребовал компенсации любого ущерба, причиненного Украине и гарантий, что российская агрессия больше никогда не повторится.
Опубликовано: Николай Скира