Человек погиб при атаке террористов на посольство Азербайджана в Иране
2023-01-27 10:27
Террористы напали на здание посольства Азербайджана в столице Ирана Тегеране.
Как сообщает информационное агентство Sputnik, в Тегеране было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана.
По предварительным данным, в результате нападения был убит охранник диппредставительства. На данный момент о других погибших не сообщается.
"По данным источника, приближенного к иранскому КСИР, нападавшим на посольство Азербайджана в Тегеране был 50-летний мужчина", - пишет телеграм-канал AZFront.
Опубликовано: Николай Скира