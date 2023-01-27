Человек погиб при атаке террористов на посольство Азербайджана в Иране

Террористы напали на здание посольства Азербайджана в столице Ирана Тегеране.

Как сообщает информационное агентство Sputnik, в Тегеране было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана.

По предварительным данным, в результате нападения был убит охранник диппредставительства. На данный момент о других погибших не сообщается.

"По данным источника, приближенного к иранскому КСИР, нападавшим на посольство Азербайджана в Тегеране был 50-летний мужчина", - пишет телеграм-канал AZFront.