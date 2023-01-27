Новый клип SHAMAN Исповедь набрал более 1 000 000 просмотров на Ютубе всего за сутки

Новый клип Ярослава Дронова "Исповедь" - чемпион по просмотрам на Ютубе. За 24 часа видео набрало более 1 000 000 просмотров.

Клип SHAMAN "Исповедь", который музыкант только выпустил, бьет рекорды по просмотрам на Ютубе. Видео просмотрело более 1 000 000 человек всего за сутки.

Эту композицию певец назвал разговором с Богом, вложив в нее всю боль и переживания.

В клипе молодой человек пробирается через поле, засыпанное снегом, которое олицетворяет преграды на жизненном пути, добирается до церкви, где его ждет священник.

Певцу стрезают его светлые дреды в клипе. Видимо, именно этот процесс привлек такое большое количество зрителей.