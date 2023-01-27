Бразильянка родила сына-гиганта

Ребенок 27-летней Клидианы Сантос душ Сантуш весит более 7 килограммов, его рост 60 см. Вес обычных младенцев вдвое меньше.

Младенец-гигант появился на свете в Бразилии. Его мамой стала 27-летняя Клидиана Сантос душ Сантуш. Вес ее сына превысил 5 килограммов, рост составил 60 см.

При этом в среднем новорожденные весят в пределах 2,5-4,5 кг.

Мальчика назвали Андерсоном, на свет он появился путем кесарева сечения - в больнице Падре Коломбо в Паринтисе.

Как сообщает Государственный секретариат здравоохранения, Андерсон - самый крупный новорожденный в этом бразильском штате.

Акушер-гинеколог больницы Артемизия Пессоа рассказала изданию O Globo, что малыш наблюдается в отделении интенсивной терапии новорожденных. По словам доктора, это были очень «редкие» и очень «рискованные» роды, сообщает Супер.ру.