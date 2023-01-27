Кэти Джейкобс, 57-летняя модель, которая доминирует на подиуме в бикини

Ее несколько минут на подиуме были золотыми, она заняла подиум (и мероприятие) и в итоге затмила своих очень молодых спутниц.

Модель, родом из Техаса, но выросшая в Калифорнии, выиграла конкурс в прошлом году и стала первой моделью-ветераном, появившейся в специальном выпуске журнала Sports Illustrated, посвященном купальникам.

Важная веха, если принять во внимание, что журнал был стартовой площадкой для появления новых женских фигур в модельном бизнесе.

Джейкобс дала интервью журналу People перед выступлением на Miami Swim Week, в котором сказала, что, имея 24-летнюю дочь, ей комфортно окружать себя девушками этого возраста, поскольку некоторые модели моложе ее собственной дочери.

"Я старше некоторых из ее мам. Это то, что заставляет меня чувствовать себя рядом с ними, и все же это совсем другое", - сказала она.