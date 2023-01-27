Эротические сны: эксперты объяснили, что они означают на самом деле

Тема секса в снах довольно распространена: она составляет 8% от общего числа. Это включает в себя поцелуи, мастурбацию, предложения и фантазии.

В статье, опубликованной Американской академией медицины сна, освещается работа доктора Антонио Задры, доктора философии, из Монреальского университета, который изучил более 3500 отчетов о сне мужчин и женщин.

Тема секса в снах довольно распространена: она составляет 8% от общего числа. Это включает в себя не только сам акт, но и поцелуи, мастурбацию, предложения и фантазии.

Вполне возможно, что интимные сны связаны с какой-то ситуацией в жизни, которая не имеет ничего общего с сексом.

В своем исследовании доктор Задра обнаружила очень интересные данные. Например, то, что женщины в два раза чаще видят интимные сны с публичными личностями. 20% женщин также идентифицировали в интимных снах нынешних или бывших партнеров.

Что касается мужчин, то 14% мужчин сообщили о большем количестве снов с несколькими сексуальными партнерами. 4% представителей обоих полов заявили, что испытывали оргазм во время такого рода снов.

Эти различия могут дать представление о различных потребностях, жизненном опыте и желаниях в отношении секса, объясняет эксперт. С другой стороны, эротический сон с бывшим не обязательно связан с тем, что человек хочет вернуться к нему или подсознательно желает.

Такой сон также может быть связан с какой-то ситуацией в жизни, которая не имеет ничего общего с сексом.

В целом ученые считают, что хотя общие идеи могут быть предложены, толкование снов все еще требует большого количества исследований.