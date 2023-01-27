Гагин: российские подразделения закрепились на юго-востоке и востоке Угледара

Как заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Ян Гагин, подразделения вооруженных сил России закрепились на востоке и юго-востоке Угледара, при этом отдельные группы заходят в город для разведки боем.

Как сообщил Гагин в прямом эфире телеканала «Россия 1», на окраинах Угледара сейчас идут достаточно серьезные, жестокие бои. Российские подразделения действительно закрепились на юго-востоке и востоке данного населенного пункта. В настоящее время там идут боевые столкновения с участием артиллерии. Отдельные группы пытаются заходить в сам Угледар для проведения разведки боем.

Гагин подчеркнул, что Угледар — небольшой населенный пункт, причем существенную его часть занимает промышленная зона, в состав которой входят две шахты. Данный факт, как отметил Гагин, затрудняет быстрое наступление, поскольку неприятелю есть где прятаться. Поэтому, заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики, надо понимать, что быстрого наступления здесь ждать не приходится.