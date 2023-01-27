Актриса Татьяна Кравченко считает свою коллегу по «Сватам» Анну Кошмал личным врагом

С начала СВО украинская актриса назвала врагами российских партнеров по съемочной площадке сериала.

Татьяна Эдуардовна возмущена нелестными высказываниями своей "дочери" по сериалу и считает, что Кошмал оказалась настоящей предательницей, сообщает СтарХит.

«Я в ужасе! Откуда у нее это, кто ей мозги промыл? Ничего ведь не предвещало. Анна была немногословной, спокойной, мы ее поддерживали. Федя (Добронравов) приезжал в больницу, когда она в Москве отравилась. Почему у нее такая ненависть к нам? Теперь она, получается, мой личный враг», — призналась 69-летняя Татьяна Кравченко в передаче Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».

В прошлом актриса работала и с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, он был неплохим человеком.

«Володя Зеленский… Кто мог подумать?! На него повлияли. Мы сидели за столом с ним, хохотали. И вдруг такая ненависть. Теперь запрещает по-русски на Украине говорить, сжигает книги, выпускает убийц… Зачем? И что хорошего он сделал?», — порассуждала звезда «Сватов».

Татьяна Эдуардовна в политику лезть не хочет, однако обстановка в мире ее вынуждает делать это.

«Это началось не сейчас, уже давно. Что им надо? Властвовать? У себя бы разобрались!» — подчеркнула Кравченко, говоря о Западе, активно поддерживающем Украину.