Стилист и ведущий Влад Лисовец рассказал, на сколько и почему российская мода всегда будет отставать от Запада

По мнению стилиста Влада Лисовца, своеобразное понимание эстетики и неповоротливость менталитета не позволяют россиянам быстро адаптироваться под изменчивые модные тенденции.

В эфире радиостанции Говорит Москва Лисовец рассказал, что модные тенденции оказываются в российской столице только после семи-десяти лет после появления их на западе.

Потом еще уходит лет пять, пока они доберутся в регионы. Но причина, почему россиян нельзя причислить к модной нации, заключается в специфическом, трудном на подъем менталитете. Русские, по его мнению, все новое воспринимают, как уродливое. Поэтому, тренд на Западе уже меняется, а россияне еще не могут к нему привыкнуть.

Стилист подметил, что многие считают, что стильно выглядеть можно только с люксовыми вещами, а это совсем не так. Лисовец признался, что он охотно покупает вещи и в масс-маркете, и в секонд-хенде, и сочетает их с действительно люксовыми предметами.