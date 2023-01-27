Сестра Ким Чен Ына заявила о желании КНДР «стоять в одном окопе» с Россией

Ким Ё Чжон утверждает, что при необходимости войска Северной Кореи будут находиться в одном окопе с российскими.

27 января сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон сообщила, что войска КНДР намерены "стоять в одном окопе" с солдатами армии России, поскольку поставка западных вооружений является фактором, который способствует росту эскалации во всём мире и на Украине в частности.

Также Ким Ё Чжон выразила уверенность, что российские военные "сожгут дотла" оружие, которое Пентагон передаёт другим государствам, позиционируя его как передовое.