Критерии хорошего отца для детей: как понять, что с вашим любимым человеком можно строить семью

Девушки, планирующие идти со своим возлюбленным под венец, если они мечтают о семье с детьми, задаются вопросом, можно ли предугадать, что мужчина будет любить и заниматься их общими детьми.

Понять, будет ли мужчина хорошим отцом, можно, если внимательно присмотреться к чертам характера, поведению и привычкам вашего любимого человека, и не игнорировать их в угоду собственной влюбленности.

Есть критерии, которые могут спрогнозировать, каков потенциал у мужчины, как у отца. Если у мужчины есть собака, и он трепетно заботится о ней, это хороший знак, что и к ребенку он будет внимателен. Также обратите внимание на его отношения с братьями и сестрами. Если они дружеские, это означает, что семья для него в приоритете ценностей.

Бонусами в копилку хорошего отца для будущих детей будет наличие чувства юмора, доброжелательность, терпимость к недостаткам других людей, а также уважительное отношение к чужому мнению и само желание мужчины обзавестись потомством.