Дети Дженнифер Лопес и Бена Аффлека въехали в общий дом звездной пары

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек переехали в новый общий дом вместе с детьми от предыдущих браков.

Переезд в новый дом вместе с детьми Дженнифер Лопес назвала самым эмоциональным моментом со времени рождения ее двойняшек. Звездная пара поженилась в июле, и вот, наконец, они стали жить все вместе.

Певица призналась, что 2022 стал для нее невероятным годом, и не только из-за долгожданной свадьбы. Напомним, Бен и Джен встречались с 2002 по 2004 год, но расстались, чтобы воссоединиться вновь только сейчас.

У пары нет общих детей. Дженнифер воспитывает 14-летних Эмму и Максимилиана, которых она родила, будучи в браке с Марком Энтони, а у Бена Аффлека трое наследников от актрисы Дженнифер Гарнер: Сэм, Вайолет и Серафина. Все пятеро отпрысков будут жить в новом доме вместе.