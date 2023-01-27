Яйцо поможет проверить качество стирального порошка

Узнать, купили вы хороший стиральный порошок или не очень, поможет куриное яйцо.

Тест очень простой. Растворите в стакане воды 1 ложку стирального порошка, а затем положите в полученный раствор предварительно сваренное яйцо. И оставьте там его на 24 часа. А затем посмотрите, что получилось.

Если яичный белок никак внешне не изменился и не поменял свою текстуру, это показатель, что моющие качества порошка слабы. Скорее всего при стирке он оставит пятна или даже разводы.

Если же белок размягчился, то порошок подходит для стирки цветных вещей с незначительными загрязнениями. А вот полностью растворенный белок говорит, что порошком можно стирать даже сильно испачканные, как цветные, так и белые вещи.