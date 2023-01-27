Премьер Венгрии Орбан: западная социальная инфраструктура обязательно рухнет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о неизбежном крахе социальной инфраструктуры, выстроенной в Европе в последние 30 лет.

Он отметил, что структура, построенная на атеизме и гендерной идеологии, противоречит человеческой природе.

Орбан выразил надежду на то, что крах этой структуры не будет похож на Армагеддон, но подчеркнул, что возврат к традициям будет быстрым.

Он также казал, что Европе следует вернуться к вере и священному порядку, на котором строилась ее цивилизация.