Премьер Венгрии Орбан: западная социальная инфраструктура обязательно рухнет
2023-01-27 19:47
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о неизбежном крахе социальной инфраструктуры, выстроенной в Европе в последние 30 лет.
Он отметил, что структура, построенная на атеизме и гендерной идеологии, противоречит человеческой природе.
Орбан выразил надежду на то, что крах этой структуры не будет похож на Армагеддон, но подчеркнул, что возврат к традициям будет быстрым.
Он также казал, что Европе следует вернуться к вере и священному порядку, на котором строилась ее цивилизация.
Опубликовано: Светлана Репина