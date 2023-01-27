Bloomberg: США не соглашаются снизить потолок цен на российскую нефть ниже 60 долларов за баррель
2023-01-27 20:15
Агентство Bloomberg сообщает, что Польша, Литва и Эстония настаивают на снижении потолка цен на российскую нефть до 40-50 долларов за баррель.
Но Соединенные Штаты и некоторые другие страны не поддерживают это предложение и хотят сохранить лимит на уровне 60 долларов за баррель.
США и союзники хотят пересмотреть потолок цен на нефть в марте, а до этого времени оставить действующий лимит.
По их мнению, этот показатель уже способствует ограничению цен, но в Прибалтике его считают слишком высоким.
Опубликовано: Светлана Репина