Анна Линникова показала средний палец на конкурсе Мисс Вселенная 2023

Представительницу России допустили к участию в конкурсе Мисс Вселенная, и она устроила там скандал.

15 января в Новом Орлеане состоялся конкурс Мисс Вселенная, где в обход запретов приняла участие конкурсантка из России Анна Линникова.

Ее участие вызывало неоднозначную реакцию в международных СМИ. И девушка решила подлить масла в огонь, и добавить себе популярности.

Во время выхода в купальниках Линникова надела розовый купальный костюм и молочного цвета накидку. Во время позирования о на показала в камеру средний палец, и с улыбкой удалилась со сцены.