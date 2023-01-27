The Telegraph: Covid мог привести к раннему половому созреванию у девочек

Медики разных стран начали замечать, что во время пандемии увеличилось число девушек, которые рано достигли половой зрелости.

Такое явление наблюдалось в разных странах - сообщения об этом поступали из Турции, Италии, Индии, Германии, США.

Однако, врачи сомневаются, что причиной этому стал именно вирус. Потому что не все рано повзрослевшие девочки были инфицированы Covid.

Преждевременным, по данным NHS, считается созревание в 7-8 лет и ранее. Нормой врачи называют менструации, приходящие в 8-13 лет.

Как указывает статистика, до пандемии только у одной из 5-10 тыс. девочек менструация начиналась ранее 8 лет.

В период распространения Covid число таких случаев увеличилось вдвое и даже более.

Среди возможных причин медики называют сильный стресс, который у детей вызвала пандемия. Дети, остававшиеся дома на карантине, мало двигались, набирали вес.

Кроме того, они много времени проводили в компьютерах и возле телефонов.

Турецкое исследование на крысах показало, что синий свет экрана влияет на наступление раннего созревания у девочек.

В числе других факторов, приводящих в последние десятилетия к снижению срока половой зрелости у девушек, специалисты называют плохую экологию.

Раннее появление менструаций может привести к негативным последствиям, утверждает профессор Ивонн Келли из Университетского колледжа Лондона.

У девушек замедляется и совсем прекращается рост уже после 7-8 лет. Они более подвержены депрессиям и сердечным заболеваниям.

Предотвратить раннее половое созревание можно препаратами, которые блокируют определенные гормоны.