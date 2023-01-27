Люди совершают несколько постоянных ошибок в Интернете и подвергают себя риску

Компания NordVPN провела исследование неправильного поведения пользователей, которое приводит к серьезным последствиям.

Одним из таких "подводных камней" является бесплатное программное обеспечение или бесплатные приложения, которые пытаются скачивать многие пльзователи. Эксперты уверяют, что такие приложения являются воротами для вредоносных программ.

Отказ от использования двухфакторной проверки - тоже ошибка многих пользователей Интернета. Этот уровень безопасности люди не активируют просто от лени.

Двухфакторная защита заключается в проверке доступа учетной записи пользователя с помощью дополнительного устройства, принадлежащего этому пользователю. Если личный пароль будет по какой-то причине взломан, то доступ к учетной записи по-прежнему будет защищен с помощью двухфакторной защиты.

Еще одна ошибка пользователей заключается в использовании одного и того же пароля для разных учетных записей. Понятно, что не многим людям хочется запоминать разные пароли, состоящие из всевозможных комбинаций букв и цифр, но это элементарное требование безопасности.

Специалисты не рекомендуют записывать пароли на бумаге - лучше для этого воспользоваться менеджером паролей. Это специальная программа, которая отвечает за безопасное хранение всех учетных данных и автоматически создает надежные пароли.

А если интегрировать ее с разными платформами и браузерами, то можно использовать для доступа к сервисам свои биометрические данные.

И еще эксперты категорически запрещают не задумываясь нажимать на любую отправленную нам ссылку или открывать письмо в почтовом ящике, если только мы на сто процентов не уверены в их отправителе.

Это позволит защититься от атак с использованием метода фишинга, который любят применять многочисленные интернет-мошенники.